2019-12-24T16:26:04+03:00
Происшествия

Под Тулой задержаны лица цыганского этноса, подозреваемые в воровстве

По предварительным данным, которыми располагают сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, злоумышленники совершили не менее четырех хищений денежных средств
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Под Тулой задержаны цыгане, подозреваемые в воровствеПод Тулой задержаны цыгане, подозреваемые в воровствеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Во всех случаях они действовали по одному сценарию. Сначала подыскивали жертву из числа престарелых граждан. Затем звонили в квартиру и представлялись сотрудниками газовой службы. Чаще всего их впускали в жилище, не убедившись при этом в принадлежности к той организации, которую они называли. Находясь в помещении, преступники выведывали, где хозяева хранят сбережения, а потом, пока один отклекал внимание, второй забирал деньги.

Из четырех случаев противоправных деяний, в которых сейчас изобличены злоумышленники, два совершены в Туле и два – в Новомосковске. Общий ущерб составляет более 100 тысяч рублей. При этом, когда в одном случае хозяйка заметила, что ее хотят обворовать, преступники нанесли ей несколько ударов и скрылись.

При установлении личностей злоумышленников, сыщики выяснили, что те могут передвигаться на отечественном автомобиле черного цвета, и вскоре сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину, соответствующее описанию. Скрыться воришкам не удалось.

Сейчас 38-летний и 35-летний неработающие ранее судимые представители цыганского этноса, проживающие в соседнем с Тульской областью регионе, задержаны. Возбуждены уголовные дела, расследование деталей продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На конкурс журналистов «Ростелекома» поступила двухсотая работа
В Туле на ул. Оборонной водитель «ВАЗа» сбил 56-летнюю женщину
В Туле на Красноармейском проспекте 61-летний мужчина угодил под колеса иномарки
Предприниматели выплатили в бюджет Тулы около 1,3 млрд рублей налогов
В Туле новогодние елки мэра города и главы администрации посетят более 6 тысяч детей
Арестованное имущество туляков будет выставлено на торги
Под Тулой задержаны лица цыганского этноса, подозреваемые в воровстве
Жительницу Тульской области обманули при покупке
Полицейский Дед Мороз в Туле поздравил травмированных ребят
На тульском КМЗ разбился электромонтер
Владимир Путин наградил врача тульского родильного дома
До 2024 года в Туле построят региональный онкоцентр
В 2020 году построят еще четыре дома в микрорайоне Северная Мыза
Новые деревья высадят в Рогожинском парке Тулы
На новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголя
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
Тульские гимнастки поднялись на пьедестал почета в Звенигороде
Медали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в Туле
Жители Тульской области выплатили 1,5 млн рублей долгов
В Туле покажут фильмы с Каннского фестиваля
В Туле освещение в березовой роще появится в 2020 году
В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя
В Туле на Красноармейском проспекте полыхал "BMW"
В офисном здании Тулы нашли тело директора компании
Тульский «Тропик» проиграл оба выездных матча в Казани
24 декабря в Туле остались без света дома по ул. Чмутова и Фрунзе
Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лиге
Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019