Под Тулой задержаны лица цыганского этноса, подозреваемые в воровстве

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-24T16:26:04+03:00

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Во всех случаях они действовали по одному сценарию. Сначала подыскивали жертву из числа престарелых граждан. Затем звонили в квартиру и представлялись сотрудниками газовой службы. Чаще всего их впускали в жилище, не убедившись при этом в принадлежности к той организации, которую они называли. Находясь в помещении, преступники выведывали, где хозяева хранят сбережения, а потом, пока один отклекал внимание, второй забирал деньги.

Из четырех случаев противоправных деяний, в которых сейчас изобличены злоумышленники, два совершены в Туле и два – в Новомосковске. Общий ущерб составляет более 100 тысяч рублей. При этом, когда в одном случае хозяйка заметила, что ее хотят обворовать, преступники нанесли ей несколько ударов и скрылись.

При установлении личностей злоумышленников, сыщики выяснили, что те могут передвигаться на отечественном автомобиле черного цвета, и вскоре сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину, соответствующее описанию. Скрыться воришкам не удалось.

Сейчас 38-летний и 35-летний неработающие ранее судимые представители цыганского этноса, проживающие в соседнем с Тульской областью регионе, задержаны. Возбуждены уголовные дела, расследование деталей продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU