Жительницу Тульской области обманули при покупке

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-24T15:55:26+03:00

44-летняя женщина из Новомосковска хотела приобрести беговую дорожку, но остаалсь и без нее, и без денег

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Увидев на сайте бесплатных объявлений искомое, она связалась с продавцом, который уговорил ее перевести предоплату для того, чтобы тренажер никто не перекупил. Однако после того, как 3 тысячи 200 рублей по указанным реквизитам были перечислены, потенциальный продавец перестал выходить на связь. Поняв, что беговую дорожку никто продавать не собирается, а денежные средства оказались в руках злоумышленника, женщина обратилась в полицию.

Сейчас в отделе МВД проводятся мероприятия по установлению всех деталей случившегося, выяснению местонахождения и личности злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU