2019-12-24T15:04:35+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз в Туле поздравил травмированных ребят

Сказочный волшебник вместе со Снегурочкой посетил юных пациентов травматологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина
Игорь КОПЫТОВ
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Полицейский Дед Мороз в Туле поздравил травмированных ребятПолицейский Дед Мороз в Туле поздравил травмированных ребятФото: материалы пресс-служб
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Не все дети могут встретить Новый год дома, в кругу своих родных и близких, оказавшись на это время на больничной койке в палате. Именно их навестили начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и сотрудники ГИБДД в компании с Дедом Морозом.

Ребята рассказывали стихотворения Деду Морозу, а вместе со Снегурочкой разгадывали загадки на дорожную тематику, повторяли правила безопасного поведения на улицах и дорогах в период зимних каникул. Кроме того, ребятам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и непогоду.

От встречи дети получили не только положительные эмоции. Им достались в подарок специальные мешки для сменной обуви со светоотражающим рисунком, а также сладкие подарки с памятками по основным правилам безопасного поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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