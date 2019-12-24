Полицейский Дед Мороз в Туле поздравил травмированных ребят
Не все дети могут встретить Новый год дома, в кругу своих родных и близких, оказавшись на это время на больничной койке в палате. Именно их навестили начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и сотрудники ГИБДД в компании с Дедом Морозом.
Ребята рассказывали стихотворения Деду Морозу, а вместе со Снегурочкой разгадывали загадки на дорожную тематику, повторяли правила безопасного поведения на улицах и дорогах в период зимних каникул. Кроме того, ребятам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и непогоду.
От встречи дети получили не только положительные эмоции. Им достались в подарок специальные мешки для сменной обуви со светоотражающим рисунком, а также сладкие подарки с памятками по основным правилам безопасного поведения на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU