2019-12-24T14:30:20+03:00
Политика

Владимир Путин наградил врача тульского родильного дома

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами
Мария ВЛАСОВА
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Заведующему отделением Родильного дома № 1 имени В.С. Гумилевской Сергею Дроздову присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Сергей Дроздов удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил врача с высокой наградой и пожелал ему дальнейших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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