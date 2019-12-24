До 2024 года в Туле построят региональный онкоцентр
В 2020 году разработают проектно-сметную документацию
Фото: Правительство Тульской области
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К 2024 году в Туле построят региональный онкоцентр. Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.
На данный момент определен земельный участок под строительство, принято постановление о выделении средств из бюджета. Проект онкоцентра согласован на федеральном уровне.
В 2020 году разработают проектно-сметную документацию, а в 2021 году – начнется строительство центра на 340 коек.
В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.
ИСТОЧНИК KP.RU