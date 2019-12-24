До 2024 года в Туле построят региональный онкоцентр

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-24T12:59:21+03:00

В 2020 году разработают проектно-сметную документацию

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К 2024 году в Туле построят региональный онкоцентр. Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

На данный момент определен земельный участок под строительство, принято постановление о выделении средств из бюджета. Проект онкоцентра согласован на федеральном уровне.

В 2020 году разработают проектно-сметную документацию, а в 2021 году – начнется строительство центра на 340 коек.

В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.

ИСТОЧНИК KP.RU