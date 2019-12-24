В 2020 году построят еще четыре дома в микрорайоне Северная Мыза

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-24T12:46:25+03:00

В следующем году начнется и строительство новой дороги к микрорайону

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В ЖК «Северная мыза» ввели в эксплуатацию жилые дома №82 и №83. Ключи жильцы получат уже в январе. В 2020 году в микрорайоне также построят еще 4 дома.

Проработан вопрос и о строительстве детского сада на 240 мест. В следующем году начнётся строительство новой дороги к микрорайону. Кроме того, возведут торговый центр. Планируется, что в микрорайоне он появится в сентябре 2020 года.

С 1 января 2020 года значительно увеличат количество рейсов на маршруте № 72 (с 28 до 75 рейсов). Также запустят новый маршрут №39А с предоставлением льгот на оплату проезда. Он позволит жителям мкр. «Северная Мыза» добраться без пересадок в южную часть Тулы (до мкр. «Зеленстрой», а также до пос. Иншинский). Кроме того, до конца января начнет свою работу перевозчик, ранее работавший на коммерческом маршруте №15.

Напомним, что для завершения строительства 8 домов 26 апреля 2019 года было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между правительством региона, инвестором по достройке.

ИСТОЧНИК KP.RU