Новые деревья высадят в Рогожинском парке Тулы
Это предусмотрено программой благоустройства территории парка нв 2020-й год
Новые деревья высадят в Рогожинском парке ТулыФото: Алексей ФОКИН
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По словам директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрея Журавлева, сейчас основные работы сосредоточены на вырубке аварийных и сухостойных деревьев на той территории парка, что была передана ГУ ТО «Тульские парки» в конце 2018 года. Здесь их требуется удалить 614, и на сегодняшний день убрано уже более двухсот.
В следующем году, в том числе и на этом месте, будет организована высадка новых саженцев. А с учетом сложного рельефа местности здесь со временем будет создана экотропа.
ИСТОЧНИК KP.RU