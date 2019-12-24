Новые деревья высадят в Рогожинском парке Тулы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-24T12:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

По словам директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрея Журавлева, сейчас основные работы сосредоточены на вырубке аварийных и сухостойных деревьев на той территории парка, что была передана ГУ ТО «Тульские парки» в конце 2018 года. Здесь их требуется удалить 614, и на сегодняшний день убрано уже более двухсот.

В следующем году, в том числе и на этом месте, будет организована высадка новых саженцев. А с учетом сложного рельефа местности здесь со временем будет создана экотропа.

ИСТОЧНИК KP.RU