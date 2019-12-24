2019-12-24T12:12:56+03:00
Общество

На новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголя

Розничная продажа в центре города ограничена с 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года
Игорь КОПЫТОВ
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На новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголяНа новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголяФото: Алексей ФОКИН
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Данная мера вызвана проведением массовых новогодних мероприятий на площади Ленина, улице Металлистов и Казанской набережной.

Так, будет ограничена продажа алкоголя (включая пиво, сидр и т.д.):

27-30 декабря 2019 года в течение всего дня;

31 декабря 2019 года с 20.00 до 22.00;

1 января 2020 года с 16.00 до 22.00;

2 – 6 января 2020 года в течение всего дня;

7 января 2020 года с 15.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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