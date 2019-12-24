2019-12-24T11:48:32+03:00
Спорт

Тульские гимнастки поднялись на пьедестал почета в Звенигороде

Воспитанницы тульской спортшколы Олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» завоевали серебро и бронзу
Игорь КОПЫТОВ
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Именные медали Ивана СтретовичаИменные медали Ивана СтретовичаФото: соцсети
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В личном многоборье по программе первого разряда Валерия Беккер заняла второе место, Анна Кочетова — третье.

Участники соревнований не только из России, но и Республики Беларусь боролись за именные награды новосибирского гимнаста, сделанные по разработанному им самим дизайну. Турнир в Звенигороде турнире на призы вице-чемпиона Олимпийских игр-2016 Ивана Стретовича проходил впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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