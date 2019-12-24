Тульские гимнастки поднялись на пьедестал почета в Звенигороде

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-24T11:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В личном многоборье по программе первого разряда Валерия Беккер заняла второе место, Анна Кочетова — третье.

Участники соревнований не только из России, но и Республики Беларусь боролись за именные награды новосибирского гимнаста, сделанные по разработанному им самим дизайну. Турнир в Звенигороде турнире на призы вице-чемпиона Олимпийских игр-2016 Ивана Стретовича проходил впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU