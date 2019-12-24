2019-12-24T11:30:33+03:00
Спорт

Медали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в Туле

Соревнования по восточному боевому единоборству были посвящены 20-летию Центра традиционного каратэ «Дракон»
Игорь КОПЫТОВ
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Медали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в ТулеМедали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в ТулеФото: соцсети
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В спорткомплексе «Новое поколение» собрались более двух с половиной сотен участников из Тулы, Алексина, Узловой, Киреевска, Плавска и Тепло-Огаревского района.

Чемпионами области в разделе кумитэ — в боевых поединках - стали Алексей Козырьков и Мария Воронина, а в формальных упражнениях — ката — по мнению судей, не оказалось равных Степану Гришину и Анжеле Белозор.

Это были заключительные соревнования в сезоне-2019. Теперь по их итогам будет сформирована сборная Тульской области на 2020 год, которая примет участие в чемпионате и первенстве ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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