Жители Тульской области выплатили 1,5 млн рублей долгов
Теперь они смогут выехать за границу
Фото: Алексей ФОКИН
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20 декабря жители региона выплатили 1,5 млн рублей в рамках акции УФССП России по Тульской области «Узнай о своих долгах».
Из этой суммы оплата по налоговым задолженностям составила 416 тысяч рублей, штрафы ГИБДД - свыше 46 тысяч рублей, долги по кредитам – более 600 тысяч рублей.
По итогам проведенной акции в результате погашения задолженности в полном объеме ограничения в праве выезда за пределы РФ сняты почти с 1 тысячи жителей Тульской области.
По-прежнему из-за долгов не могут выехать за границу 40 тысяч туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU