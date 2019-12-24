Жители Тульской области выплатили 1,5 млн рублей долгов

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-24T11:10:47+03:00

Теперь они смогут выехать за границу

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20 декабря жители региона выплатили 1,5 млн рублей в рамках акции УФССП России по Тульской области «Узнай о своих долгах».

Из этой суммы оплата по налоговым задолженностям составила 416 тысяч рублей, штрафы ГИБДД - свыше 46 тысяч рублей, долги по кредитам – более 600 тысяч рублей.

По итогам проведенной акции в результате погашения задолженности в полном объеме ограничения в праве выезда за пределы РФ сняты почти с 1 тысячи жителей Тульской области.

По-прежнему из-за долгов не могут выехать за границу 40 тысяч туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU