В Туле покажут фильмы с Каннского фестиваля
26 декабря в Туле покажут 7 лучших короткометражных картин с «Каннского фестиваля 2019». Это короткометражки от финских, британских, греческих, албанских и российских режиссеров.
В список попал и нашумевший фильм «Сложноподчиненное» от режиссера Олеси Яковлевой, главную роль в котором исполнил искусствовед и фронтмен популярной группы Shortparis Николай Комягин. Представит подборку киновед Андрей Щиголев.
Список картин:
«Все или ничего», режиссер Теему Никки. Страна: Финляндия.
«Анна», режиссер Декел Беренсон. Страна: Израиль, Великобритания, Украина.
«Расстояние между нами и небом», режиссер Василис Кекатрс. Страна: Франция, Греция.
«Чудовищный бог», режиссер Августина Сан Мартин. Страна: Аргентина.
«Грузовик», режиссер Эреник Бекери. Страна: Франция, Албания
«Кто говорит», режиссер Эвин Овенгорд. Страна: Швеция.
«Сложноподчиненное», режиссер Олеся Яковлева. Страна: Россия.
После просмотра состоится обсуждение увиденного с Андреем Щиголевым.
Подборку покажут в Большом зале кластера "Октава". Начало в 19:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
ИСТОЧНИК KP.RU