В Туле покажут фильмы с Каннского фестиваля

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-24T10:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

26 декабря в Туле покажут 7 лучших короткометражных картин с «Каннского фестиваля 2019». Это короткометражки от финских, британских, греческих, албанских и российских режиссеров.

В список попал и нашумевший фильм «Сложноподчиненное» от режиссера Олеси Яковлевой, главную роль в котором исполнил искусствовед и фронтмен популярной группы Shortparis Николай Комягин. Представит подборку киновед Андрей Щиголев.

Список картин:

«Все или ничего», режиссер Теему Никки. Страна: Финляндия.

«Анна», режиссер Декел Беренсон. Страна: Израиль, Великобритания, Украина.

«Расстояние между нами и небом», режиссер Василис Кекатрс. Страна: Франция, Греция.

«Чудовищный бог», режиссер Августина Сан Мартин. Страна: Аргентина.

«Грузовик», режиссер Эреник Бекери. Страна: Франция, Албания

«Кто говорит», режиссер Эвин Овенгорд. Страна: Швеция.

«Сложноподчиненное», режиссер Олеся Яковлева. Страна: Россия.

После просмотра состоится обсуждение увиденного с Андреем Щиголевым.

Подборку покажут в Большом зале кластера "Октава". Начало в 19:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU