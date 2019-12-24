2019-12-24T10:30:07+03:00
Общество

В Туле освещение в березовой роще появится в 2020 году

Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тулячка попросила организовать освещение в березовой роще в Пролетарском округе, а также заасфальтировать подходы к ней. Обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Было отмечено, что этот вопрос решат в 2020 году. На территории самой рощи планируют установить 52 светильника. Ремонт дороги и обустройство пешеходной дорожки к тротуару от ул. Дементьева сделают до 1 августа. В этом году выполнят отсыпку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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