В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-24T10:20:21+03:00

По имеющимся данным, погибшим оказался один из учредителей организации

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Трагедия произошла в здании на проспекте Ленина, 108. Предварительная версия гласит: смерть не носит криминального характера. Прибывшие на место случившегося представители правоохранительных органов не нашли на трупе 56-летнего бизнесмена следов насилия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU