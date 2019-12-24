В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя
По имеющимся данным, погибшим оказался один из учредителей организации
В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателяФото: Алексей ФОКИН
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Трагедия произошла в здании на проспекте Ленина, 108. Предварительная версия гласит: смерть не носит криминального характера. Прибывшие на место случившегося представители правоохранительных органов не нашли на трупе 56-летнего бизнесмена следов насилия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU