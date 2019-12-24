2019-12-24T10:20:21+03:00
Происшествия

В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя

По имеющимся данным, погибшим оказался один из учредителей организации
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателяВ Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателяФото: Алексей ФОКИН
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Трагедия произошла в здании на проспекте Ленина, 108. Предварительная версия гласит: смерть не носит криминального характера. Прибывшие на место случившегося представители правоохранительных органов не нашли на трупе 56-летнего бизнесмена следов насилия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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