Тульский «Тропик» проиграл оба выездных матча в Казани

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-24T10:04:00+03:00

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В первой игре команды в основное время не смогли выявить победителей, и в результате подопечные Любомира Витошека проиграли в овертайме — 3:4. Во втором поединке туляки потерпели крупное поражение — 1:10.

Следующие игры Студлиги «Тропик» также проведет на выезде - с тамбовской «Державой» уже в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU