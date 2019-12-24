2019-12-24T09:46:53+03:00
Спорт

Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лиге

В дивизионе «Любитель 40+» областного этапа Ночной хоккейной лиги прошел очередной матч
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лигеТульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лигеФото: соцсети
Изменить размер текста:

Тульский «Тропик» одержал седьмую победу подряд, разгромив тульский «Метеор» - 7:0.

Теперь в 21 очками на балансе команда лидирует в дивизионе, опережая на 10 очков новомосковский «Гипс» и «Щекино». Правда, у тех в запасе по матчу. А нападающий «Тропика» Игорь Демченко с 18 шайбами возглавляет гонку снайперов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголя
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
Тульские гимнастки поднялись на пьедестал почета в Звенигороде
Медали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в Туле
Жители Тульской области выплатили 1,5 млн рублей долгов
В Туле покажут фильмы с Каннского фестиваля
В Туле освещение в березовой роще появится в 2020 году
В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя
В Туле на Красноармейском проспекте полыхал "BMW"
В офисном здании Тулы нашли тело директора компании
Тульский «Тропик» проиграл оба выездных матча в Казани
24 декабря в Туле остались без света дома по ул. Чмутова и Фрунзе
Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лиге
Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019