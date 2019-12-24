Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лиге

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-24T09:46:53+03:00

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Тульский «Тропик» одержал седьмую победу подряд, разгромив тульский «Метеор» - 7:0.

Теперь в 21 очками на балансе команда лидирует в дивизионе, опережая на 10 очков новомосковский «Гипс» и «Щекино». Правда, у тех в запасе по матчу. А нападающий «Тропика» Игорь Демченко с 18 шайбами возглавляет гонку снайперов.

ИСТОЧНИК KP.RU