Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-24T09:34:05+03:00

Сразу четверо арсенальцев вошли в список лучших по версии РФС и «Спорт-Экспресса»

Изменить размер текста: A A

По результатам голосования Горан Чаушич занял 26 место, Зелимхан Бакаев - 27, Роберт Бауэр — 31, а Евгений Луценко — 33.

В состав жюри вошли 16 тренеров, футбольных менеджеров и журналистов, а также болельщики, голосовавшие на сайте «Спорт-Экспресса». «Арсенал» в голосовании представили главный тренер Игорь Черевченко и президент клуба Гурам Аджоев.

Черевченко включил в пятерку — а именно столько требовалось назвать игроков, претендующих на звание лучших - зенитовцев Вильмара Барриоса, Артема Дзюбу, Бранислава Ивановича, а также арсенальцев Роберта Бауэра и Евгения Луценко. Аджоев назвал лучшими Дзюбу, Гжегожа Крыховяка («Локомотив»), Горана Чаушича, Игоря Акинфеева (ЦСКА) и так же Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU