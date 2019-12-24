2019-12-24T09:34:05+03:00
Спорт

Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019

Сразу четверо арсенальцев вошли в список лучших по версии РФС и «Спорт-Экспресса»
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По результатам голосования Горан Чаушич занял 26 место, Зелимхан Бакаев - 27, Роберт Бауэр — 31, а Евгений Луценко — 33.

В состав жюри вошли 16 тренеров, футбольных менеджеров и журналистов, а также болельщики, голосовавшие на сайте «Спорт-Экспресса». «Арсенал» в голосовании представили главный тренер Игорь Черевченко и президент клуба Гурам Аджоев.

Черевченко включил в пятерку — а именно столько требовалось назвать игроков, претендующих на звание лучших - зенитовцев Вильмара Барриоса, Артема Дзюбу, Бранислава Ивановича, а также арсенальцев Роберта Бауэра и Евгения Луценко. Аджоев назвал лучшими Дзюбу, Гжегожа Крыховяка («Локомотив»), Горана Чаушича, Игоря Акинфеева (ЦСКА) и так же Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодних праздниках в Туле ограничат продажу алкоголя
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
Тульские гимнастки поднялись на пьедестал почета в Звенигороде
Медали чемпионата и первенства области по сётокан разыграли в Туле
Жители Тульской области выплатили 1,5 млн рублей долгов
В Туле покажут фильмы с Каннского фестиваля
В Туле освещение в березовой роще появится в 2020 году
В Тульском бизнес-центре обнаружено тело предпринимателя
В Туле на Красноармейском проспекте полыхал "BMW"
В офисном здании Тулы нашли тело директора компании
Тульский «Тропик» проиграл оба выездных матча в Казани
24 декабря в Туле остались без света дома по ул. Чмутова и Фрунзе
Тульский «Тропик» одержал очередную победу в Ночной лиге
Футболисты тульского «Арсенала» - в числе лучших игроков России-2019