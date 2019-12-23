В Тульской области поймали за рулем 40 пьяных водителей
По всем указанным фактам были составлены административные материалы
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В Тульской области поймали за рулем 40 пьяных водителей. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД 20,21 и 22 декабря.
23 человека управляли машинами в состоянии опьянения. Еще 13 отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянени.
Также были выявлены 4 водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за пьяное вождение.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU