В Тульской области доноров ждут подарки от маленьких пациентов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-23T17:40:31+03:00

Кровь можно сдать в Туле, Ефремове и Новомосковске

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С 23 по 27 декабря регионе проходит акция «С Новым годом, донор!». Жители могут сдать кровь в филиалах станции переливания крови в Туле, Ефремове и Новомосковске. Каждый, принявший участие в акции, получит новогодний подарок от пациентов Тульской детской областной клинической больницы.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.

Сдать кровь можно по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (тел. для справок (4872) 36-72-89), прием с 8.00 до 12.30.

г. Тула, ул. Майская, д. 3 (тел. для справок (4872) 48-21-37, 48-59-85), прием доноров: понедельник - среда с 8:00 до 12:00; четверг, пятница - с 8:00 до 11:20.

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А (тел. для справок (48762) 6-28-67), прием доноров: понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 10.30; вторник, четверг - с 8:00 до 12:30.

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б (тел. для справок (48741) 5-56-10), прием доноров: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8:00 до 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU