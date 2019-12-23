2019-12-23T17:23:02+03:00
Происшествия

В Болдинском сквере Тулы разгромили основание новогодней елки

Фигурки зверей остались не тронуты
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Болдинском сквере Тулы неизвестные повредили щиты, закрывающие основание новогодней елки. Кто причастен к разгрому, пока остается неизвестным. Фигурки зверей остались не тронуты.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Это не первый случай, когда страдают новогодние украшения в городе. На минувшей неделе поломаны рога оказались у фигурки оленя, установленной на площади перед Главпочтамтом. Правда, тогда виновником ЧП стал сильный ветер.

Отметим, ранее Болдинский сквер уже находился в центре обсуждения. Тогда туляки пожаловались на зловещего Деда Мороза. Вскоре его заменили на миловидного оленя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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