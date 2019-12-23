В Болдинском сквере Тулы разгромили основание новогодней елки
В Болдинском сквере Тулы неизвестные повредили щиты, закрывающие основание новогодней елки. Кто причастен к разгрому, пока остается неизвестным. Фигурки зверей остались не тронуты.
Фото: Алексей ФОКИН
Это не первый случай, когда страдают новогодние украшения в городе. На минувшей неделе поломаны рога оказались у фигурки оленя, установленной на площади перед Главпочтамтом. Правда, тогда виновником ЧП стал сильный ветер.
Отметим, ранее Болдинский сквер уже находился в центре обсуждения. Тогда туляки пожаловались на зловещего Деда Мороза. Вскоре его заменили на миловидного оленя.
ИСТОЧНИК KP.RU