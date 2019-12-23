В Тульской области столкнулись две иномарки: пострадал пятилетний мальчик
Автоледи не пропустила машину, движущуюся по главной дороге
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
22 декабря в 15.50 на ул. Новомосковская в Донском произошло ДТП. 25-летняя девушка на автомобиле «Рено SR» столкнулась с автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летней женщины.
По предварительным данным, первая автоледи на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу машине, движущейся по главной магистрали.
В результате ДТП госпитализирован пассажир «Киа Рио», 5-летний мальчик. В момент происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU