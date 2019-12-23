В Тульской области 60-летняя женщина угодила под колеса «Газели»
Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 декабря в 07.55 на 19 км дороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «Газель Некст» наехал на пешехода, 60-летнюю женщину.
По предварительным данным, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU