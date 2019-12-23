Туляк заплатит 105 тысяч рублей за фиктивную прописку 14 человек
Мужчина не собирался предоставлять им места для проживания
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Суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Ленинского района. Он признан виновным в фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства.
Установлено, что в октябре 2018 года мужчина прописал в своем доме в селе Борщевка 14 человек. При этом он не собирался предоставлять им места для проживания.
Мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU