Туляк заплатит 105 тысяч рублей за фиктивную прописку 14 человек

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-23T16:12:46+03:00

Мужчина не собирался предоставлять им места для проживания

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Суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Ленинского района. Он признан виновным в фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства.

Установлено, что в октябре 2018 года мужчина прописал в своем доме в селе Борщевка 14 человек. При этом он не собирался предоставлять им места для проживания.

Мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU