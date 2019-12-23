СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-23T16:10:04+03:00

В мероприятиях примут участие одаренные дети, победители региональных и Всероссийских конкурсов и другие

Изменить размер текста: A A

Губернаторские елки посетят более 20 тысяч юных туляков. В Туле сказочные представления ждут ребят в театре драмы, театре юного зрителя, музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, Городском концертном зале, в областной филармонии.

В новогодних мероприятиях примут участие одаренные дети, учащиеся учреждений дополнительного образования, победители региональных и Всероссийских конкурсов. А также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и др.

ИСТОЧНИК KP.RU