В Туле задержали прыгающего по машинам мужчину

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-23T15:47:23+03:00

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В Пролетарском округе около многоэтажки туляк прыгал по чужим машинам. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину. Он находился в неадекватном состоянии. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Впрочем, это не единственный случай в этом округе, когда потребовалось вмешательство силовиков. Другой мужчина ходил по парковке с ножом и не подпускал людей к автомобилям.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области задержали мужчину. В ходе проведения разбирательства, им оказался безработный 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Его передали бригаде скорой психиатрической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU