На тульские дороги высыпали более 62 тонн песчано-соляной смеси
С территории катка на площади Ленина вывезли 80 куб. м снежной массы
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На обработку дорог в Туле за неделю израсходовали свыше 62 тонн песчано-соляной смеси и 1 тонну реагента. Об этом говорили на совещании в администрации города.
С территории катка на площади Ленина коммунальщики вывезли 80 куб. м снежной массы.
Всего город бирали 98 единиц техники и 155 человек рабочих. Особое внимание было уделено приведению в порядок разделительных полос. Также рабочие чистили тротуары, остановки, парковочные карманы и пешеходные переходы. Кроме того, улицы очищали от мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU