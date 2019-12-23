На тульские дороги высыпали более 62 тонн песчано-соляной смеси

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-23T15:34:47+03:00

С территории катка на площади Ленина вывезли 80 куб. м снежной массы

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На обработку дорог в Туле за неделю израсходовали свыше 62 тонн песчано-соляной смеси и 1 тонну реагента. Об этом говорили на совещании в администрации города.

С территории катка на площади Ленина коммунальщики вывезли 80 куб. м снежной массы.

Всего город бирали 98 единиц техники и 155 человек рабочих. Особое внимание было уделено приведению в порядок разделительных полос. Также рабочие чистили тротуары, остановки, парковочные карманы и пешеходные переходы. Кроме того, улицы очищали от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU