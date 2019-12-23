За неделю в Туле произошло 172 ДТП

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-23T15:24:43+03:00

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За неделю в Туле произошло 5 пожаров и 172 ДТП. В них пострадали 22 человек, 3 человека погибло. Об этом на городском оперативном совещании сообщил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы Николай Безруков.

Всего с 16 по 23 декабря в ЕДДС поступило 6 072 обращений туляков. В городе произошло 22 аварийных отключения, в том числе по управляющим компаниям – 5, по центральному отоплению – 2, по холодному водоснабжению и водоотведению – 9, по газоснабжению – 1, по электроснабжению – 5 аварийных отключений.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 56 раз. Помощь получили 118 человек, спасено 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU