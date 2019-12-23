2019-12-23T15:18:08+03:00
Общество

В Тульской области подорожает электричество

Согласно постановлению регионального комитета по тарифам, произойдет это в середине 2020 года
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Тульской области подорожает электричествоВ Тульской области подорожает электричествоФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Увеличение стоимости пройдет по всей России, а в нашем регионе цены поднимутся не выше, чем на 5%. Городской тариф вырастет с 4,35 рублей до 4,57 рублей за Киловатт-час. Сельские жители и горожане, использующие электроплиты с 1 июля 2020 года будут платить 3,2 рубля вместо 3,05. Понижающий коэффициент, как и в предыдущие годы, составит 0,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области поймали за рулем 40 пьяных водителей
В Тульской области доноров ждут подарки от маленьких пациентов
В Болдинском сквере Тулы разгромили основание новогодней елки
В Тульской области столкнулись две иномарки: пострадал пятилетний мальчик
В Тульской области 60-летняя женщина угодила под колеса «Газели»
Туляк заплатит 105 тысяч рублей за фиктивную прописку 14 человек
Губернаторские елки посетят более 20 тысяч юных туляков
В Туле задержали прыгающего по машинам мужчину
На тульские дороги высыпали более 62 тонн песчано-соляной смеси
В Ясной Поляне под Тулой елки возьмут под охрану
За неделю в Туле произошло 172 ДТП
В Тульской области подорожает электричество
Житель Тульской области отработает 400 часов за пьяное вождение
В тульском Мясново из окна выпал мужчина
Тульский пивзавод продолжает собирать награды
Тульская область передала почти четыре тонны гуманитарного груза для Сирии
Самой возрастной тульской невесте - 65 лет
Максим Шишкин возглавил Управление правовой работы и контроля администрации Тулы
Погода в Туле 23 декабря: облачно, дождь и туман