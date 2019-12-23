В Тульской области подорожает электричество
Согласно постановлению регионального комитета по тарифам, произойдет это в середине 2020 года
В Тульской области подорожает электричествоФото: Алексей ФОКИН
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Увеличение стоимости пройдет по всей России, а в нашем регионе цены поднимутся не выше, чем на 5%. Городской тариф вырастет с 4,35 рублей до 4,57 рублей за Киловатт-час. Сельские жители и горожане, использующие электроплиты с 1 июля 2020 года будут платить 3,2 рубля вместо 3,05. Понижающий коэффициент, как и в предыдущие годы, составит 0,7%.
ИСТОЧНИК KP.RU