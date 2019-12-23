Житель Тульской области отработает 400 часов за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-23T15:14:57+03:00

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Суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя поселка Ломинцевский Щекинского района. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ночью на участке дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за это же.

Мужчина признан виновным. Ему назначено 400 часов обязательных работ. Его также лишили на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU