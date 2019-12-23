Тульский пивзавод продолжает собирать награды

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-23T14:12:50+03:00

Бренд "Арсенальное Тульское" по результатам XXII Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» попал в список ста лучших товаров страны в категории «Продовольственные товары»

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Торжественная церемония награждения победителей состоялась 19 декабря в Центре стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области.

После того как в апреле пенный напиток стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области», еще один продукт — отмечен программой «100 лучших товаров России». Результаты конкурса стали известны 19 декабря, торжественная церемония награждения победителей прошла в Центре стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области.

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» учрежден в 1998 году. Конкурс является символом доверия отечественного потребителя и признания экспертного сообщества. Логотип «100 лучших товаров России» на продукции — гарантия качества и безопасности, надежности и комфорта.

Юрий Савин, директор филиала «Тульский пивзавод»: «На протяжении многих лет наша продукция участвует во всероссийских и международных конкурсах и приносит заводу высокие награды. Наша продукция опять получила награду за отличный вкус, и это говорит о стабильно высоком уровне качества нашего продукта. В этом заслуга всех сотрудников компании».

Бренд имеет в своей копилке более 30 наград. Только в 2018 году пенное получило бронзу британского International Beer Challenge и стало лауреатом выставки «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

ИСТОЧНИК KP.RU