Тульская область передала почти 4 тонны гуманитарного груза для Сирии
В его составе - две тонны тульских пряников и две тонны меда
Тульская область передала почти 4 тонны гуманитарного груза для СирииФото: Алексей ФОКИН
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Подарки - 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом - на Новый год для детей Сирии на российскую базу Хмеймим доставил самолет военно-транспортной авиации ВКС России.
Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.
Подобные акции, приуроченные к Новому году, уже несколько лет подряд проходят для детей Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU