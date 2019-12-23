СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-23T13:21:59+03:00

Тульская область передала почти 4 тонны гуманитарного груза для Сирии Фото: Алексей ФОКИН

В его составе - две тонны тульских пряников и две тонны меда

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Подарки - 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом - на Новый год для детей Сирии на российскую базу Хмеймим доставил самолет военно-транспортной авиации ВКС России.

Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.

Подобные акции, приуроченные к Новому году, уже несколько лет подряд проходят для детей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU