2019-12-23T12:55:36+03:00
Политика

Максим Шишкин возглавил Управление правовой работы и контроля администрации Тулы

В администрации Тулы произошли кадровые изменения
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Максим Шишкин возглавил Управление правовой работы и контроля администрации Тулы. Нового сотрудника представил на городском оперативном совещании Дмитрий Миляев.

Максим Александрович имеет высшее профессиональное юридическое образование. Более 13 лет работал на разных должностях в администрации и правительстве Тульской области.

На должность директора МУ «Управление капитального строительства города Тулы» назначен Алексей Бухтияров. Алексей Александрович имеет высшее профессиональное строительное образование, кандидат технических наук.

Официально глава администрации Тулы сегодня представил и председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Андрея Слепцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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