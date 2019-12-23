В Тульской области сгорели дом и пристройка: погиб мужчина
23 декабря в Алексине на ул. Железнодорожной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:40.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 22 минуты.
В результате происшествия пострадали люди. Дом выгорел внутри, пристройка сгорела полностью. Звенья газодымозащитной службы спасли из дома 1 человека. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU