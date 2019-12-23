Женский «Авангард» победил в чемпионате Тульской области по мини-футболу

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-23T10:58:06+03:00

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До полуфинальных матчей, казалось, перспектив у «Авангарда» в общем-то нет — сплошные поражения. Но потом спортсменки собрались, и выиграли матч со счётом 2:1 у команды ТулГУ. В свою очередь университетская команда сумела обойти «Сбербанк».

В финале подопечные Сергея Старовойтова вновь одолели ТулГУ — 4:3. Бронзу выиграл «Сбербанк», победивший по пенальти в матче за 3 место ТГПУ со счетом 2:0 (0:0).

ИСТОЧНИК KP.RU