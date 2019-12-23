Под Тулой легковушка влетела в грузовик
Вечером 22 декабря на 195 км трассы «Крым» неподалеку от поворота на деревню Струково произошла авария
Под Тулой легковушка влетела в грузовикФото: Алексей ФОКИН
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По информации УМВД по Тульской области, столкнулись легковой "Фольксваген" и большегруз. В аварии чудом обошлось без пострадавших, а вот у легковушки оторвало колесо.
Предположительно, водитель иномарки был нетрезв, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU