В Туле на пересечении ул. Н. Руднева и Станиславского столкнулись две легковушки
По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Утром 23 декабря в Туле на пересечении ул. Н. Руднева и Станиславского произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомобиль "Лада" и "Пежо". Автомобили заняли часть дороги и мешают проехать другим автомобилистам.
По предварительным данным, никто не пострадал. Незначительные повреждения и у машин.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU