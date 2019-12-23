В Туле на пересечении ул. Н. Руднева и Станиславского столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-23T09:39:34+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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Утром 23 декабря в Туле на пересечении ул. Н. Руднева и Станиславского произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомобиль "Лада" и "Пежо". Автомобили заняли часть дороги и мешают проехать другим автомобилистам.

По предварительным данным, никто не пострадал. Незначительные повреждения и у машин.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU