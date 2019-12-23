Грибной сезон вновь открылся в Тульской области

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-23T09:35:15+03:00

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Не по-зимнему теплая погода преподносит неожиданные подарки. Так, во дворе одного из домов в Узловой нашли, предположительно, зимние опята. Эти грибы съедобные, но их относят к 4 категории, то есть нуждаются в обязательной термической обработке.

Судя по сообщениям в соцсетях, грибы также собирают и в Туле, Донском, Чернском районах.

Кое-где можно встретить и вешенки. Однако, опытные грибники утверждают, что это урожай, хорошо сохранившийся с осени. Зимой они не растут.

ИСТОЧНИК KP.RU