Грибной сезон вновь открылся в Тульской области
Сразу в нескольких районах местные жители начали находить грибы
Грибной сезон вновь открылся в Тульской областиФото: соцсети
Изменить размер текста:
Не по-зимнему теплая погода преподносит неожиданные подарки. Так, во дворе одного из домов в Узловой нашли, предположительно, зимние опята. Эти грибы съедобные, но их относят к 4 категории, то есть нуждаются в обязательной термической обработке.
Судя по сообщениям в соцсетях, грибы также собирают и в Туле, Донском, Чернском районах.
Кое-где можно встретить и вешенки. Однако, опытные грибники утверждают, что это урожай, хорошо сохранившийся с осени. Зимой они не растут.
ИСТОЧНИК KP.RU