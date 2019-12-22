Более 600 детей-инвалидов посетили новогоднюю елку в тульском цирке

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-22T17:16:58+03:00

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Более 600 детей-инвалидов с родителями посетили новогоднее представление «Чудеса под Новый год». На арене цирка выступили веселые клоуны, акробаты, дрессировщики с хищными и экзотическими животными, состоялось экстрим-шоу.

Тех, кто по состоянию своего здоровья не может посетить цирк, ждет новогодний праздник в Тульском кремле. Он состоится 26 декабря. Туда приглашены еще порядка 300 детей.

Всего на данный момент в праздниках Новогодней елки приняли участие более 4 тысяч детей из 24 муниципальных районов региона, детских социальных центров, а также Головеньковского детского дома-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU