На тульский областной молодежный форум приехали около 700 молодых людей
21 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошел Тульский областной молодежный форум. В нем приняли участие около 700 человек.
Участники пленарной сессии узнали об основных направлениях молодежного рынка труда, перспективных профессиях тульского региона и о востребованности молодых специалистов.
Также прошли мастер-классы, тематические секции, посвященные формированию здорового образа жизни и др.
Желающие могли посетить интерактивные зоны форума: симулятор лыж, шлем виртуальной реальности HTC, музыкальный интерактивный стол Mash Machine, уникальную Gif-стойку, создающую гиф-анимации и бумеранг видео с цифровым реквизитом, и многие другие.
Форум завершился выступлением DJ Грува.
ИСТОЧНИК KP.RU