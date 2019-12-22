На тульский областной молодежный форум приехали около 700 молодых людей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-22T17:08:07+03:00

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21 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошел Тульский областной молодежный форум. В нем приняли участие около 700 человек.

Участники пленарной сессии узнали об основных направлениях молодежного рынка труда, перспективных профессиях тульского региона и о востребованности молодых специалистов.

Также прошли мастер-классы, тематические секции, посвященные формированию здорового образа жизни и др.

Желающие могли посетить интерактивные зоны форума: симулятор лыж, шлем виртуальной реальности HTC, музыкальный интерактивный стол Mash Machine, уникальную Gif-стойку, создающую гиф-анимации и бумеранг видео с цифровым реквизитом, и многие другие.

Форум завершился выступлением DJ Грува.

ИСТОЧНИК KP.RU