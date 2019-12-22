В Туле вооруженные люди вломились в чужую квартиру
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Туле на ул. Октябрьской вооруженные люди вломились в чужую квартиру. По предварительным данным, они подкараулили мужчину около жилища и под угрозами заставили их впустить внутрь, сообщает myslo.
Росгвардейцы и полицейские задержали трех человек. Их доставили в районный отдел полиции. Что двигало злоумышленниками, выясняют правоохранители. Они же установят обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU