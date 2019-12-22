2019-12-22T12:13:03+03:00
Происшествия

Четыре жителя Тульской области отдали телефонным мошенникам почти 200 тысяч рублей

Сотрудники полиции выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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Четыре жителя Тульской области стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма похищенных денег составила 184 тысячи рублей.

64-летняя тулячка лишилась 40 600 рублей с банковской карты. 41-летняя жительница Новомосковска таким же способом лишилась 5 200 рублей. 32-летнего жителя посёлка Центральный Суворовского района мошенник убедил перечислить на указанные четыре номера сотовых телефонов 19 300 рублей. У 57-летней жительницы Узловой после общения с мошенником по телефону с банковской карты были списаны 119 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам сотрудники полиции выясняют детали случившегося и просят жителей быть предельно внимательными при общении с незнакомыми людьми, звонящими по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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