2019-12-21T18:37:44+03:00
Общество

В Туле на пяти участках дорог модернизируют пересечения

21 декабря прошел объезд улично-дорожной сети
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле на пяти участках дорог модернизируют пересечения. Такое решение было принято сотрудниками городской администрации после обследования 15 пересечений улиц, в том числе по ул. Фрунзе, Сойфера, Московское шоссе, Пузакова.

Также в рамках объезда улично-дорожной сети были проинспектированы места концентрации ДТП. На пересечении улицы Рязанской и Городского переулка проверены на соответствие нормативной документации технические средства организации дорожного движения.

Дополнительно обследовано пересечение ул. Мира и пр. Ленина, пр. Ленина и ул. Жаворонкова. Сотрудникам подрядной организации поручено установить на этих участках дублирующие дорожные знаки и светофоры над проезжей частью, чтобы обеспечить видимость технических средств организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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