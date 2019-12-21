В цыганском поселении поселка Плеханово нашли еще три самовольные врезки
Также без воды оставили собственников, задолжавших более 60 тысяч рублей
Фото: материалы пресс-служб
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В цыганском поселении п. Плеханово нашли очередные незаконные врезки. Специалисты АО «Тулагорводоканал» отключили 3 самовольно подключенных домовладения путем технологического отсоединения трубопроводов. Процедура проходила в присутствии представителей администрации и сотрудников полиции.
Кроме этого, организация отключила должников за услуги водоснабжения в размере 60 239,18 рублей путём технологического отсоединения трубопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU