В цыганском поселении поселка Плеханово нашли еще три самовольные врезки

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-21T20:10:52+03:00

Также без воды оставили собственников, задолжавших более 60 тысяч рублей

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В цыганском поселении п. Плеханово нашли очередные незаконные врезки. Специалисты АО «Тулагорводоканал» отключили 3 самовольно подключенных домовладения путем технологического отсоединения трубопроводов. Процедура проходила в присутствии представителей администрации и сотрудников полиции.

Кроме этого, организация отключила должников за услуги водоснабжения в размере 60 239,18 рублей путём технологического отсоединения трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU