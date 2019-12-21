В Туле прошел очный тур регионального конкурса «Театр на английском»
В Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского состоялся очный тур регионального конкурса «Театр на английском».
В нем приняли участие 16 творческих коллективов из Дубенского, Заокского, Киреевского, Щекинского районов и Тулы, Новомосковска и Ефремова. Победители и лауреаты конкурса получили дипломы и памятные призы.
Ранее прошел заочный тур конкурса. В сентябре-ноябре между собой соревновались ученики 6–8 классов общеобразовательных организаций Тульской области, творческие коллективы.
Они представили видеозаписи театрализованных постановок на английском языке выбранного отрывка сказочной повести английского писателя Кэннета Грэма «Ветер в ивах».
Цель конкурса – усиление роли театрального творчества в эстетическом воспитании подрастающего поколения, создание условий для интеллектуального развития, поддержка одаренных детей.
ИСТОЧНИК KP.RU