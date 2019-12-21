На площади перед Главпочтамтом в Туле стихия сломала рога оленю
Фото: Алексей ФОКИН
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На площади перед Главпочтамтом в Туле фигурке оленя сломали рога. В соцсетях жители винили в произошедшем хулиганов. Однако на деле виновником случившегося оказался сильный ветер.
Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала оторвался щит, закрывающий основание ёлки, и уже он упал и повредил фигурку животного.
Напомним, ранее стихия спровоцировала падение цифры 2 в металлической конструкции "2020" на проспекте Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU