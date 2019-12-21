В Туле обсудили работу коммунальных служб в новогодние и рождественские праздники

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-21T15:50:27+03:00

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В правительстве региона обсудили работу коммунальных служб в новогодние и рождественские праздники.

На совещании министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову поручено контролировать организацию работы коммунальных служб и электросетевых организаций, а главам администраций муниципальных образований в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения лично контролировать ход аварийно-восстановительных работ.

Также были заслушаны доклады представителей электросетевых и ресурсоснабжающих организаций, управляющий компаний о готовности к работе в период новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU