В Туле обсудили работу коммунальных служб в новогодние и рождественские праздники
В правительстве региона обсудили работу коммунальных служб в новогодние и рождественские праздники.
На совещании министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову поручено контролировать организацию работы коммунальных служб и электросетевых организаций, а главам администраций муниципальных образований в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения лично контролировать ход аварийно-восстановительных работ.
Также были заслушаны доклады представителей электросетевых и ресурсоснабжающих организаций, управляющий компаний о готовности к работе в период новогодних праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU