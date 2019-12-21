В тульском ЖК «Времена года» оставшиеся дома достроят до конца 2022 года

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-21T12:45:28+03:00

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Оставшиеся 8 домов в ЖК «Времена года» достроят до конца 2022 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на встрече с дольщиками.

Пока в жилом комплексе будут решаться вопросы по благоустройству прилегающих территорий, транспортной доступности, строительства социальных объектов.

Осенью 2020 года в микрорайоне построят детский сад на 75 мест и школу на 600 мест. Контракты уже заключены, застройщики приступили к выполнению работ.

Обустроят и пешеходную дорожку к детскому саду. Сначала в щебне, а в новый строительный сезон заасфальтируют.

Кроме того, остановку общественного транспорта планируется перенести в место, удобное для всех жителей. Также увеличат количество автобусов на действующих маршрутах.

Напомним, в этом году в ЖК были достроены 5 домов. Они обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

ИСТОЧНИК KP.RU