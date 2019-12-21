2019-12-21T11:34:36+03:00
Происшествия

В Туле полицейские задержали мужчин, похитивших семь автомобильных аккумуляторов

Подозреваемые, увидев экипаж ППС, попытались убежать
Мария ВЛАСОВА
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В Туле полицейские задержали 2 мужчин. По предварительным данным, они причастны как минимум к 7 кражам аккумуляторов из автомобилей, припаркованных около многоквартирных домов. В дальнейшем они планировали их продать. Все преступления злоумышленники совершили в ночь на субботу в Центральном округе.

Их поймали в тот же день. В полицию поступило сообщение о действиях злоумышленников. Полицейские патрульно-постовой службы обнаружили предполагаемых похитителей аккумуляторов.

Подозреваемые, увидев экипаж ППС, попытались убежать. Сотрудники Росгвардии и полицейские не дали им скрыться. Двое местных жителей доставлены для разбирательства. В отделе полиции выясняют детали незаконной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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