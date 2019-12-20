В Туле снимут новогоднюю кинокомедию

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-20T17:47:00+03:00

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Режиссёром и сценаристом будущей картины выступит победитель кинофестиваля ШОРТЫ 2019 года Алексей Зотов, автор фильма «Вегетарианка». Кинокартину планируют снимать на территории города Тулы.

По предварительной информации, работа будет выполнена в жанре легкой семейной комедии на новогоднюю тематику, которую можно будет смотреть даже лицам от 12 лет по цензуре. По сюжету все события, разворачиваемые в фильме, будут происходить в канун Нового года, когда все улицы украшены яркими праздничными огнями, а воздух пропитан ароматами хвои и мандаринов. И в это сказочное время герои комедии будут вести борьбу со «вселенской» несправедливостью, когда их большие боссы тиранят маленьких и беззащитных работников. И эти восставшие за свет и добро попытаются на наших глазах восстановить справедливость, в результате чего попадут в различные комичные ситуации и перипетии.

Уже 13 декабря 2019 года в ходе встречи съёмочной группы проекта «УБ» с зам. председателя Кинокомиссии региона были выбраны предварительные режиссёрские локации и познакомилась с принимающей командой, в которой будут участвовать и сами туляки.

ИСТОЧНИК KP.RU