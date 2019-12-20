2019-12-20T17:24:27+03:00
Общество

В Туле Роспотребнадзор оштрафовал «Диски» за неправильные цены в чеках

Управление проверило супермаркет на улице М.Горького
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульским Роспотребнадзором была проделана контрольная закупка в один из супермаркетов торговой сети «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенного на улице М.Горького, д.1. В ходе проверки специалистами Управления было выявлено несоответствие цены указанной на ценнике и цены, которую запрашивали на кассе при оплате товара в торговом зале магазина.

В связи с этим в отношении АО «ДИКСИ Юг» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, что чуть меньше месяца назад от туляков поступали жалобы на супермаркет этой же сети по адресу на ул. Тульского рабочего полка, д. 104/1, где отсутствовали ценники на товары, а также в магазине отсутствовала достоверная информация о цене реализуемых продовольственных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле снимут новогоднюю кинокомедию
В Туле Роспотребнадзор оштрафовал «Диски» за неправильные цены в чеках
Туляки встревожены странными масляными пятнами на поверхности Упы
Тульский «Арсенал» планирует расстаться с несколькими футболистами
В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утра
В Туле вновь начали косить траву
В Тульской области более 400 иностранцев попались на нарушении ПДД
Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина
В Туле грузовик въехал в опору ЛЭП и перекрыл движение
На автостанции в Тульской области пассажира заставили заплатить за посещение туалета
Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили сотрудников тульского УФСБ с профессиональным праздником
В Туле перевернулась бетономешалка