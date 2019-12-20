В Туле Роспотребнадзор оштрафовал «Диски» за неправильные цены в чеках

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-20T17:24:27+03:00

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Тульским Роспотребнадзором была проделана контрольная закупка в один из супермаркетов торговой сети «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенного на улице М.Горького, д.1. В ходе проверки специалистами Управления было выявлено несоответствие цены указанной на ценнике и цены, которую запрашивали на кассе при оплате товара в торговом зале магазина.

В связи с этим в отношении АО «ДИКСИ Юг» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, что чуть меньше месяца назад от туляков поступали жалобы на супермаркет этой же сети по адресу на ул. Тульского рабочего полка, д. 104/1, где отсутствовали ценники на товары, а также в магазине отсутствовала достоверная информация о цене реализуемых продовольственных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU